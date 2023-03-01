Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet'te yaptığı haber yalan çıktı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, "Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı: Başımıza silah dayadılar" başlıklı haberinde, 8 yıldır Meksika’da yaşayan Aydemir Taşova'nın anlattıklarını yazdı. Haberde Taşova'nın Türk olması ve Türkçe bilmesi nedeniyle gruba önderlik ettiğini belirtti. Ahmet Taşova, deprem bölgesine giderken ekipmanlarının çalındığını öne sürdü.

DIŞARIDAN GELEN ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE ÇADIR VERİLMEMİŞ

Taşova, AFAD'ın kendilerine gönüllü arama kurtarma personeli verdiğini belirtti. Meksikalı ekibin kendi çadırları olmasına karşın gönüllü gelen arama kurtarma personelinin çadırı olmadığını ve AFAD'ın "gönüllülere çadır verilmediğini" belirttiğini söyleyen Taşova, telefondaki AFAD yetkilisinin de "beyefendi çadır madır yok ne yaparsanız yapın" diyerek telefonu yüzlerine kapattığını öne sürdü.

UYURKEN EŞYALARI ÇALINMIŞ

Taşova, ayrıca istirahat ettikleri sırada eşyalarının çalındığını savundu. Taşova şunları belirtti:

- İki saatlik o uyku süresinde biri veya birileri şu malzemelerimizi almış: 3 kask (2 kask vizörleri ile birlikte), 3 adet kafa feneri, 6000 dolar para, 1 adet Profesyonel emniyet koşumu, 200 metre 11 mm kalınlığında reflektörlü siyah statik halat, 1 adet kaz tüyü tulum, 1 adet 85 litrelik Duffle çanta, 2 adet heavy dutty transfer çantası.

BAŞLARINA SİLAH DAYAMIŞLAR

Taşova, ayrıca "Yüzlerce kişilik bir grup (bize aşiret olduklarını söylediler) bizi öldürmekle tehdit etti. Bir kısmı enkaza girmemizi ve kurtarma çalışmalarında bulunmamızı istemedi. İş makinası ile girip cenazelerini hızlıca alma niyetindeydiler. Bölgeden ekibimi çekmek istedim çünkü saldırıya uğrama ihtimalimiz vardı" ifadelerini kullandı.

MEKSİKALI EKİBİN TERCÜMANI O İDDİALARI YALANLADI

Barış Terkoğlu'nun Meksikalı ekibin önderi olarak ifadelerini haberine taşıdığı Taşova'nın iddialarını ekibin tercümanı yalanladı. "Bir haber güvenilir bir gazetede yayınlanınca maalesef direkt doğru olmuyor" diyen tercüman Ahmet Taşova'nın Meksikalı ekibin lideri olmadığını ve eğitmen olmadığını belirtti. Tercümanın açıklamaları şu şekilde:

- Bu kişinin bir ekibin lideri olduğu da yalan, eğitmen olduğu da yalan. İspanyolca bile bilmeyen biri nasıl tamamı yalnızca İspanyolca konuşan bir ekibin lideri olabilir? Röportajında ekip ekip diye söz ettiği ekipten bir kişi bile bu şahsın kim olduğunu bilmiyordu.

- Röportajında “Ekibimle havalimanına geldik, ekibimle şuraya gittik…” dediği ekip Topos Adrenalina Estrella’nın bu kişi ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bu ekibin lideri kadın bir arama kurtarma gurusu olan Pola Moffitt’tir.

- Şahsın Hatay’da kaldığı süre içinde üzerinde Topos Azteca adlı başka bir ekibin üniforması bulunmaktadır ve bu ekip olay yerine şahsın kendisinden en az 4,5 gün sonra intikal etmiştir.

- Kendisi gittiği her yerde ben şu ekibin lideriyim ben bu ekibin lideriyim diye gezmekte ve iyi niyetli genç gönüllüleri etrafına toplayıp enkazlara gitmektedir.

- Üşenmeyip adını sanını özellikle Meksika kaynaklarında ararsanız hiç bir kayıdı olmadığını görürsünüz. Eşinin Meksikalı olduğu iddia edilen bu şahsın eşi de Meksika’da yaşayan bir Türk’tür ve kendisi bizzat bana instagramdan ulaşmış ve eşinden haber alamadığını söylemiştir.

- Başından beri asla güvenmediğim bu kişi ile bizzat tartışmam olmuş ve kendisinin her hareketinden şüphe duymuşumdur. Tek amacı bir çeşit kahraman olmak olan bu kişiye daha elzem dertlerimizin olduğu bir zamanda prim vermeyiniz.

- Kendisinin kaos durumunda fayda sağlamaya çalışan birinden fazlası olduğunu düşünmüyorum açıkcası.