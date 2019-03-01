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Bartu Soral'dan Fatih Mehmet Maçoğlu kararı: Bir daha Halk TV'ye çıkmayacağım

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Halk TV'deki sözleri ve televizyon kanalının 'Dersim' ifadesini kullanması tepki çekti. Ekonomist Bartu Soral 'Bir daha Halk TV'ye çıkmayacağım' dedi

Bartu Soral'dan Fatih Mehmet Maçoğlu kararı: Bir daha Halk TV'ye çıkmayacağım

Tunceli'ye bağlı Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Halk TV'de yayınlanan Enver Aysever ile Ayrıntılar programına katıldı. Maçoğlu ekrandayken televizyonun alt bantında “Herkesin merak ettiği Ovacık Belediye Başkanı Dersim'den aday” ifadeleri kullanıldı.

“Dersim” ifadesi sosyal medyada büyük tepki toplarken Kalkınma Ekonomisti ve Yazar Bartu Soral da Halk TV'nin hiçbir davetini kabul etmeyeceğini açıkladı.

Soral “Halk TV, ekranda bu PKK ağzına izin veriyor. Sonrasında 'yanlışlıktır' diyerek gerekli yaptırımı da uygulamıyor. Ama zaten bu tarzda programlar Halk TV'de ilk kez olmuyor... Bu sebeplerle bundan sonra Halk TV'nin hiçbir davetini kabul etmeyeceğim” dedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #halk tv #bartu soral #fatih mehmet maçoğlu #tunceli #ovacık
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