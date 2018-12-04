Cumhuriyet gazetesinin maskesini düşüren Ekonomist Bartu Soral'ın yazılarına son verildi. Gazetedeki "Demirtaş" ve "Osman Kavala" propagandalarını eleştiren Soral, yazılarına son verildiğini Cumhuriyet gazetesi Vakıf Başkanı Alev Coşkun'un tebliğ ettiğini söyledi. Cumhuriyet yönetiminin bu hamlesine sosyal medyada tepki geldi.

Önce yazısı sansürlendi. Ardından yazılarına son verildi.



Ekonomist Bartu Soral'ın "HDP", "Selahattin Demirtaş" ve "Osman Kavala" propagandasını eleştirmesi Cumhuriyet yönetiminde tepki yarattı.



25 Kasım'da "Çizgi Nedir?" başlıklı bir yazı kaleme alan Soral, gazetenin yayın çizgini sorgulamış ve tartışmaya açmıştı. Yazıda Demirtaş ve Kavala'nın masumlaştırılmaya çalışılmasına dikkat çekmişti.



Soral, 27 Kasım'da "Osman Kavala olayı" adlı yazıyla eleştirilerini sürdürdü. Bunun üzerine Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ile bazı yazarlar Soral'a tepki gösterip, Demirtaş ve Kavala'ya sahip çıkmıştı.



Kendisine gelen eleştirilere yanıt için 2 Aralık'ta "Karagöz ile Hacivat" başlıklı yazı yazan Soral, Cumhuriyet gazetesinin maskesini tamamen düşürdü. İlgili yazı sansürlenerek gazete yayımlandı.



Bunun üzerine Soral, 4 Kasım'da gazetede yazacağı yazının hazırlıklarını sürdürürken Cumhuriyet gazetesi Vakıf Başkanı Alev Coşkun ile bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Soral, yazılarına son verildiğini duyurdu.



Soral'ın yazılarına son verilmesi ise sosyal medya da büyük tepki topladı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo ve Avukat Zeynep Küçük Soral'a destek veren isimlerden oldu. Ayrıca gazeteci yazarlar Gaffar Yakıncı, Onur Caymaz ve Nihat Genç de Soral'dan yana tavır aldı.





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