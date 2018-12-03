Cumhuriyet gazetesi Bartu Soral'ın yazılarına son verdi

Cumhuriyet gazetesinde "Demirtaş" ve "Osman Kavala" propagandasının mağduriyetten masumiyete dönüştürüleceği uyarısında bulunan Bartu Soral'ın yazılarına son verildi.



Ekonomist Soral, yazılarına son verildiğini sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.



Cumhuriyet gazetesi Vakıf Başkanı Alev Coşkun ile bir görüşme yaptığını belirten Soral, "Coşkun, görüşmede, gazetede yazmamın istenmediğini, yazılara son verildiğini söyledi" dedi. Demirtaş ve Kavala haberlerini eleştiren Soral'a, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve bazı yazarlar tepki göstermişti.



Soral bugün yaptığı paylaşımda, "Yarın Cumhuriyet gazetesindeki köşemde pek çok kişinin sorduğu bir soruya cevap arayacağım." demişti.



Cumhuriyet Soral'ın dünkü yazısını sansürlemişti.



