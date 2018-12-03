banner999
Eken'i darp davasında flaş gelişme
Eken'i darp davasında flaş gelişme
Yol kenarına bırakıldı
Yol kenarına bırakıldı
5. tur maçlarının hakemleri açıklandı
5. tur maçlarının hakemleri açıklandı
Ankara'da doğalgaz patlaması
Ankara'da doğalgaz patlaması

Bartu Soral'ın yazılarına son verildi

Cumhuriyet gazetesi Bartu Soral'ın yazılarına son verdi

Bartu Soral'ın yazılarına son verildi

Cumhuriyet gazetesinde "Demirtaş" ve "Osman Kavala" propagandasının mağduriyetten masumiyete dönüştürüleceği uyarısında bulunan Bartu Soral'ın yazılarına son verildi.

Ekonomist Soral, yazılarına son verildiğini sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.

Cumhuriyet gazetesi Vakıf Başkanı Alev Coşkun ile bir görüşme yaptığını belirten Soral, "Coşkun, görüşmede, gazetede yazmamın istenmediğini, yazılara son verildiğini söyledi" dedi. Demirtaş ve Kavala haberlerini eleştiren Soral'a, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve bazı yazarlar tepki göstermişti.

Soral bugün yaptığı paylaşımda, "Yarın Cumhuriyet gazetesindeki köşemde pek çok kişinin sorduğu bir soruya cevap arayacağım." demişti.

Cumhuriyet Soral'ın dünkü yazısını sansürlemişti.

Etiketler; #bartu soral #cumhuriyet
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.