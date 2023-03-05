Başı Belada 1. bölüm full izle
5 Mart Pazar akşamı seyirci ile buluşmaya hazırlanan Başım Belada dizisinin konusu ve oyuncuları birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in yönetmen koltuğunda oturan Baba Yapım imzalı Başım Belada dizisi sıklıkla araştırılıyor. İşte Başı Belada 1. bölüm linki...
Başrollerinde Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı Başım Belada dizisi bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Diziseverler, "Başım Belada 1. bölüm izleme" linkini araştırıyor. İşte Başım Belada ilk bölüm izleme linki...
BAŞIM BELADA KONUSU
Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Özel hayatı ise çalkantılıdır. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi ona çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir.
Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yaparak. Azam'ın yeni komşuları olan Biçer ailesinin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir.
Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir.
Azam büyük bir açmazın üstüne düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir.
Nitekim babası kalbinden rahatsızdır. Azam istifa ettiğini babasından nasıl saklayacaktır?
Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir.
Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer ise maharetli bir hipnoz ustasıdır.
Leyla'nın kardeşleri Buğra ve Berna, biri bilgisayar hacklemek konusunda, ötekisi yakın dövüş konusunda olmak üzere, oldukça yeteneklidir. Ailenin büyük erkek çocuklarının Safa'nın Çağdaş tarafından öldürülmesi aileyi bir intikam planına sürükler.