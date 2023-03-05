Başı Belada 2. bölüm fragmanı

Nitekim babası kalbinden rahatsızdır. Azam istifa ettiğini babasından nasıl saklayacaktır?

Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir.

Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer ise maharetli bir hipnoz ustasıdır.

Leyla'nın kardeşleri Buğra ve Berna, biri bilgisayar hacklemek konusunda, ötekisi yakın dövüş konusunda olmak üzere, oldukça yeteneklidir. Ailenin büyük erkek çocuklarının Safa'nın Çağdaş tarafından öldürülmesi aileyi bir intikam planına sürükler.