Artık, Basın İlan Kurumu resmi ilan verdiği gazetelerden "vergi borcu yoktur" belgesi istiyor. Böylece devlete 2 bin liranın üzerinde borcu olan gazeteler bu belgeyi alamazsa önemli bir gelir kaynağını kaybedecek. Zaten güçlükle ayakta kalmaya çalışan gazeteciler düzenlemenin gözden geçirilmesini istiyor.

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Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere ödenen resmi ilanlara yeni düzenleme getirildi. Devlete 2 bin lira ve üzeri borcu olan gazeteler kara kara düşünmeye başladı.



Yeni düzenleme ile "vergi borcu yoktur" belgesi getiremeyen gazetelerin önemli bir gelir kaynağı kesilecek.



Özellikle yerel basını zor durumda bırakacak düzenlemeye ise tepkiler sürüyor.



Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.



Bu arada konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Maliye Bakanlığı, süreli yayınlara yapılacak resmi ilan bedeli ödemelerinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge istenmesine ilişkin uygulamayı 1 Mart 2018 tarihine kadar erteledi.







HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA

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