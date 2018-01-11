banner965
Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ekmekle ilgili kritik uyarı
Ekmekle ilgili kritik uyarı
İstanbul'da onlarca gözaltı var
İstanbul'da onlarca gözaltı var

Basın İlan Kurumu resmi ilan verdiği gazetelerden "vergi borcu yoktur" belgesi istiyor

Artık, Basın İlan Kurumu resmi ilan verdiği gazetelerden "vergi borcu yoktur" belgesi istiyor. Böylece devlete 2 bin liranın üzerinde borcu olan gazeteler bu belgeyi alamazsa önemli bir gelir kaynağını kaybedecek. Zaten güçlükle ayakta kalmaya çalışan gazeteciler düzenlemenin gözden geçirilmesini istiyor.

Basın İlan Kurumu resmi ilan verdiği gazetelerden "vergi borcu yoktur" belgesi istiyor

Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere ödenen resmi ilanlara yeni düzenleme getirildi. Devlete 2 bin lira ve üzeri borcu olan gazeteler kara kara düşünmeye başladı.

Yeni düzenleme ile "vergi borcu yoktur" belgesi getiremeyen gazetelerin önemli bir gelir kaynağı kesilecek.

Özellikle yerel basını zor durumda bırakacak düzenlemeye ise tepkiler sürüyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. 

Bu arada konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Maliye Bakanlığı, süreli yayınlara yapılacak resmi ilan bedeli ödemelerinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge istenmesine ilişkin uygulamayı 1 Mart 2018 tarihine kadar erteledi.



HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #Basın İlan Kurumu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Taşeronun kadro sıkıntısı devam ediyor
Sonraki Haber
TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalihoğlu: Devlet destekleri yatırımcılarımızın önünü açıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.