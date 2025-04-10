Başka Bir Gün 10.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Başka Bir Gün 10.Bölüm izle

Ne olursa olsun Tuna'yı savunacaktır. Onun bu kararlı hali Serdar'la da arasında gerilim yaşamasına neden oluyordur. Evliliklerini kurtarmak istediğini söyleyen Serdar ise Suzan tarafından büyük bir açmazda bırakılmıştır. Suzan ondan, istediği araziyi alması için gerekeni yapmasını istiyordur. Nehir'in Serdar'ın hala yasadışı işler çevirdiğini, ona yalan söylediğini anlamasını sağlayacak kişi ise hiç ummadığı biri olacaktır.

Nehir bu kez Serdar'ı polise teslim ederek, Deniz'in tepkisine rağmen ondan ayrılacak mıdır?

CANLI İZLE:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin