Başka Bir Gün son bölüm izle: Başka Bir Gün final canlı izle

ATV ekranlarında yayın hayatına büyük umutlarla başlayan 'Başka Bir Gün' dizisi, bu akşam final bölümüyle seyirciye veda edecek. Henüz yeni başlamasına rağmen reyting savaşına yenik düşen yapım, sadece 10 bölüm sürebildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Başka Bir Gün son bölüm izle: Başka Bir Gün final canlı izle
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Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, yayın serüvenini kısa sürede tamamlayan yapımlar arasında yerini aldı. Ay Yapım imzalı diziye son olarak Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun da katılmıştı.

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın birlikte kaleme aldığı 'Başka Bir Gün', çocuklarına vakit ayırmak için avukatlığa ara veren Nehir adlı bir kadının hayatına odaklanıyordu. Nehir’in, eşi Serdar'ın aniden ortadan kaybolmasıyla sarsılan hayatı, dizinin merkezindeki dramatik gelişmeleri oluşturuyordu.

Son dönemde art arda gelen final haberlerine bir yenisi daha eklenirken, 'Başka Bir Gün' de ekran ömrü kısa süren diziler arasında yer aldı.

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