Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm izle
ATV'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, her Salı 20.00'de ekranlarda yerini alıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm full izleme linki...
ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizilerden Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı günleri saat 20.00'de izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler internette, "Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm full izle, fragmanı izle" şeklinde araştırmalara başladı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.
Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır.
Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 21. BÖLÜM ÖZETİ
Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir. Tatavlalı, Pakt'ın görevini yerine getirdiği için Pakt tarafından şereflendirilir. Lakin hesap edemedikleri şey Ateş'in, amcasına düzenlenen suikastın peşine düşmesi olur. Cezayir'in vurulmasının ardından has arkadaşları Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan arkadaşlarının öcünü almaya karar verir.
Pakt tarafından onurlandırılan ve keyfi yerinde olan Tatavlalı Cezayir'in dostları tarafından ağır bir cezaya çarptırılır. Cezayir'in vurulması Leyla ve Firuze'yi de derinden sarsmıştır. Leyla'nın ikinci defa kaybettiği eşinin yasına bu sefer kızı Suna da eklenir. Leyla'nın evinde yas süreci devam ederken Süheyla ve Orhan'ın ilişkisi devam eder.