Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölüm
atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 23. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 23. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölüm izle sorgularını yapıyor.
Bassilius, Kayıkçı'yla ilgili Cezayir'in içine şüphe düşürecek ne söyler? Firuze kendi ölüm emrini veren Bassilus'u tedavi edecek mi? Leyla'nın aldığı sorumluluk nedir? Tatavlalı'nın, Bassilius'u kurtarmak için yaptığı operasyon başarılı olacak mı?
ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizilerden Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı günleri saat 20.00'de izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler internette, "Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm full izle, fragmanı izle" şeklinde araştırmalara başladı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.
Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır.
Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 23. BÖLÜM ÖZETİ
Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım ister. Firuze, hamileliği nedeniyle kendisine dikkat etmesi gerekirken Cezayir'in çağrısına cevapsız kalamaz.
Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görür. Nihayet Firuze'nin Bassilius'la yüzleşme anı gelir. Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gider. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında beklenmedik bir durum yaşanır. Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kalır. Bassilius, Kayıkçı'yla ilgili Cezayir'in içine şüphe düşürecek ne söyler? Firuze kendi ölüm emrini veren Bassilus'u tedavi edecek mi?