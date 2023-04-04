Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm
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atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 4 Nisan Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 25. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm bilgileri...
ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizilerden Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı günleri saat 20.00'de izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler internette, "Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm full izle, fragmanı izle" şeklinde araştırmalara başladı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.
Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır.
Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.
Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 25. BÖLÜM ÖZETİ
Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister. Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar. Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer.Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.