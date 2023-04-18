Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde büyük kriz! Ortaya çıkan gerçek şok etti

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Oktay Kaynarca, Pelin Akil Altan, Burak Çelik, Ali Seçkiner Alıcı, Ebru Özkan Saban, Engin Benli, Ragıp Savaş, Mina Derman ve Işıl Yücesoy gibi ünlü isimleri buluşturuyor. Son haftalarda dizide gerilim iyice artarken, Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm adeta nefesleri kesecek.

Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm etkisinden çıkamayan seyirci, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı ile dumur oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölümde Cezayir, Leyla ve Firuze arasındaki ipler iyice gerilmişti. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde herkesi şoke eden bu gerçek ne?

CEZAYİR'E O SÖZLER DEPREM ETKİSİ YARATTI

Cezayir, içindeki vicdani yükten kurtulmak ve daha çok zor durumda kalmamak için bu akşam Leyla'ya ağabeyinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatacak. Üstelik bu itirafı duyan Suna'nın üzüntüsü herkese duygusal anlar yaşatırken, Leyla'nın Cezayir'e "abimin ölüm fermanını verdikten sonra bu eve nasıl girebildin?" sözleri ile büyük bir krizin fitili ateşlenecek.