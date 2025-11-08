Ben Onun Annesiyim 4. bölüm fragmanı yayında mı? Yeni bölümde neler olacak?

Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un başrollerini paylaştığı “Ben Onun Annesiyim”, her bölümüyle izleyicilerde güçlü bir yankı uyandırmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü öncesi yayımlanması beklenen 4. bölüm fragmanı, sosyal medyada gündem oldu.

Son bölümde karakterlerin geçmişleriyle yüzleştiği sahneler ve Ayşe’nin kızına ulaşma mücadelesi izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkardı. Tanıtım videolarında yer alan yoğun duygular, yeni bölümle ilgili merakı artırdı.

BEN ONUN ANNESİYİM 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Dizinin merkezinde, Funda Eryiğit’in canlandırdığı Ayşe karakteri bulunuyor.

Yıllar önce kocasını öldürmekle suçlanan Ayşe, uzun bir süre cezaevinde kalmış, ancak suçsuzluğunu kimseye kanıtlayamamıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda ise tek amacı, elinden alınan kızı Zeynep’i bulmaktır.

Fakat Zeynep, yıllar önce Kemal (Caner Cindoruk) tarafından evlat edinilmiş ve gerçek annesinin Ayşe olduğunu bilmeden büyümüştür.

Ayşe, kızına yaklaşmak için kimliğini gizleyerek onun bakıcısı olarak işe başlar. Ancak bu yeni başlangıç, onu geçmişindeki karanlık gerçeklerle yeniden yüzleştirir.