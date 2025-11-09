Ben Onun Annesiyim dizisi reyting kurbanı oldu: Final kararı açıklandı

Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindoruk’un başrolünde yer aldığı Ben Onun Annesiyim dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan dizi, dördüncü bölümde ekrana veda edecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ben Onun Annesiyim dizisi reyting kurbanı oldu: Final kararı açıklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un başrolde yer aldığı Ben Onun Annesiyim dizisi için final kararı verildi. Güney Kore yapımı "Lie After Lie" dizisinden uyarlanan proje, yayın hayatına iddialı başlamıştı. Ancak düşük reytingler, dizinin yoluna devam etmesini engelledi.

Dizinin dördüncü bölümünün ardından kısa bir ara verilmişti. Reyting sonuçlarına göre devam edip etmeyeceği değerlendirmeye alınmıştı. Ancak üçüncü bölümde izlenme oranlarının düşmesi ve yapımın reyting sıralamasında 16. sıraya gerilemesi, final kararını hızlandırdı.

Yapım ekibi, projenin ekran yolculuğunu sonlandırma kararı aldı. Dizi, dördüncü bölümüyle ekrana veda edecek.

