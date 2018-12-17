Focus Film'in yapımcılığını üstlendiği Star TV'nin dizisi 'Beni Affet' ekrana veda ediyor.

Focus Film'in yapımcılığını üstlendiği Star TV'nin dizisi 'Beni Affet' ekrana veda ediyor.



Şeyma Korkmaz, Tolga Akman, Aleyna Eroğlu, Can Arpacı, İlkay Kayku ve Okan Şenozan'ın başlıca rollerini paylaştığı dizi, 8 sezondur ekranın en çok izlenen yapımları arasında yer almıştı.



Usta yapımcı Nilgün Sağyaşar'ın imza attığı dizi, ekran yolculuğuna 2011'de Show TV'de başlamış, ardından Star'a transfer olmuştu. Gaye Turgut ve Deniz Evin'in de setinde tanışıp evlilik kararı aldığı 'Beni Affet'in, aralık ayı sonunda final yapacağı ortaya çıktı.



Geçmişte oyuncu kadrosunda Mert Altınışık, Murat Danacı ve Özgün Çoban gibi ünlü isimlerin de yer aldığı dizinin, 28 Aralık'ta 1477. bölümüyle ekrana veda edeceği öğrenildi.



MedyaTava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star'da 'Beni Affet'in yerine, yemek yarışmasının yayınlanacağı konuşuluyor.



