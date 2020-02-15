Beni Bırakma 390. bölüm izle... 14 Şubat Cuma son bölüm izle... Beni Bırakma 390. bölümde neler oldu?

ATV'nin sevilen dizisi Beni Bırakma dün 382. bölümüyle ekranlardaydı. Elif ve Emre artık tüm zorlukları aşar. Sonunda nikah masasına oturan çift mutluluğa kavuşur. Fakat Sıla ile Tarık için aynı şey olmaz. Başına gelenleri Tarık'a anlatmamakta ısrarcı davranan Sıla, bebeğini de göz göre göre Özge'nin almasına ses çıkaramaz.

Tarık ise olan biteni anlamamaktadır. Sıla'dan bir açıklama beklese de istediği açıklama bir türlü gelemez. Özge, Sıla'ya işkence etmeye devam eder.

Elif ile Emre mutluluğa kavuşacak mı?

Sıla gerçekleri anlatacak mı?

BENİ BIRAKMA 390. BÖLÜM İZLE

ulusal.com.tr