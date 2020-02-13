Benim Adım Melek 20. bölüm izle...(12 Şubat Çarşamba) Benim Adım Melek 21. bölüm fragmanı yayınlandı
Bu akşam yeni bölümü ekranlara gelecek olan TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek'in son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 21. bölüm fragmanı izle... Benim Adım Melek 20. bölüm izle...
MEDYA 13.02.2020, 11:19
Benim Adım Melek dizisinin 20. bölümünde; Seyit Ali ve Cumali locaya gelmiş ve locayı alacaklarını söylemişlerdir. Ancak bir şartları olmuştur. Melek artık locada çalışmayacaktır. Halil, Mirza ve Melek locadaki eşyaları toplarlar. Bu sırada locaya gelen Alpay ve Kenan, Halillerin vazgeçtiğini anlarlar. Alpay’ın Kenan’ı arkasına alarak kurduğu locayı alma planı gerçekleşmek üzeredir. Erdal’ın sürpriz gelişi, Mithat ve Seyran ilişkisini etkiler. Seyran, çaresizdir. Evdeki hazırlığın kendisi için yapıldığını öğrenen Defne, şok geçirir. Defne, yüreğindeki dinmek bilmeyen fırtınaların içinde kalırken kendini bir de Alpay’ın oyununun içinde bulur.
BENİM ADIM MELEK 20. BÖLÜM İZLE
BENİM ADIM MELEK 21. BÖLÜM FRAGMANI
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