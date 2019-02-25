Beren Saat'in yeni Netflix dizisinde hangi rolü alacağı belli oldu

Ünlü oyuncu Beren Saat'in yeni Netflix dizisinde Urfa, Göbeklitepe'de yaşayan 'Atiye' adlı özel güçleri olan bir kadını canlandıracağı bildirildi.



Netflix, Türk yapımı ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'dan sonra Beren Saat'in başrolünde oynayacağı dizisinin ayrıntısı belli oldu. Beren Saat, dizide özel güçleri olan bir kadını canlandıracak.



Ekranlardan bir süre uzak kalan oyuncu Beren Saat'in, Netflix dizisiyle sevenleriyle buluşacağı söylenmişti. Medya Tava'da yer alan habere göre, saat herhangi bir açıklama yapmazken, projenin detayları belli oldu.



'Dünyanın Uyanışı' romanından uyarlanıyor

Dizinin uyarlandığı hikayenin, Şengül Boybaş'ın ilk romanı 'Dünyanın Uyanışı'ndan uyarlandığı ortaya çıktı.

Senaryo yazım süreci devam eden dizinin çekimleri Mart sonunda Göbeklitepe'de başlayacak.

Senaryo yazarı, Adriana Lima'ya danışmanlık yapıyor

Yaşam koçu ve astrolog olan Şengül Boybaş, Belçim Bilgin'den Adriana Lima'ya birçok ünlüye danışmanlık yapıyor.