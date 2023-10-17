Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u Yeniden Buluşturan Film!

13 yıl sonra tekrardan bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat sevenlerinin karşısına bu kez dijital platformda yayınlanacak olan 'İstanbul' isimli filmle gelecek. En iyi çift anketlerinde seçilen başarılı oyuncuların yeni filmine sevenleri büyük ilgi gösterdi.

2022 yılında çekimleri biten filmden kareler paylaşıldı. Bu fotoğraftan sonra filme dair bir açıklama gelmemesi, filmin iptal edildi düşüncesini doğurmuştu. Yalnızca Türk hayranlarını değil Aşk-ı Memnu dizisinin yayınlandığı tüm ülkelerden paylaşılan fotoğrafa ilgi geldi.

13 yıl aradan sonra ikiliyi beraber izleme fırsatı yakalayacağımız film Netflix'te yayınlanacak. Filmin konusu ise, New York'a giderken havaalanında tanışan ve unutulmaz bir gece geçiren Serin ve Mehmet'in hikayesini konu alıyor. Birlikte çok iyi vakit geçiren ikilinin tek bir sorunu vardır o da ikisinin de evli olması...

Filmin Tarihi Açıklandı

Tutkulu bir aşka sahip olan ve kavuşamayan Bihter ve Behlül karakterlerinin yeni filminin tarihi açıklandı. 24 Kasımda'da Netflix'te yayınlanacak film için kısa bir teaser da gösterildi.