Berk Atan'dan sağlık durumu hakkında üzen açıklama

Kazanın etkisiyle vücudunda ciddi hasar oluşan oyuncunun, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Hayranlarını endişelendiren bu gelişme sonrası Atan’dan beklenen açıklama geldi.

Hastanede tedavisi süren Berk Atan, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verdi. Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması ihtimaline karşı oluşabilecek kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla diren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane süreci bizi bekliyor gibi görünüyor. Dualarını ve güzel dileklerini esirgemeyen, arayıp soran herkese minnettarım. Bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim.”

Berk Atan'ın tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği bildirildi. Hayranları ise sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajlarıyla destek vermeye devam ediyor.