TRT'nin üst düzey yönetiminde sürpriz bir ayrılık yaşandı. TRT'de Kurumsal İletişim Danışmanı olarak görev yapan Berna Kürekçi Şendir ile kurumun yolları ayrıldı

Digiturk, SOCAR ve Doğan TV'de üst düzey görevlerde bulunan Berna Kürekçi Şendir, 2018'in Kasım ayından beri TRT'de çalışıyordu.



BERNA KÜREKÇİ ŞENDİR KİMDİR?



Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler üzerine MBA yaptı. 1992 – 1994 yılları arasında Yapı Endüstri Merkezi Halkla İlişkiler göreviyle kariyerine başlayan Kürekçi, 1995 – 1998 yılları arasında Pak Maya - Halkla İlişkiler Uzmanı, 1998 – 1999 BPR Halkla İlişkiler Yönetimi – Proje Grup Yöneticisi, 1999 – 2002 CNN Türk – Pazarlama ve Halkla İlişkiler Yöneticisi, 2002 – 2005 yılları arasındaysa Doğan Medya Grup – Kurumsal İletişim Direktörü ve BP Yurt dışı İletişim Yöneticisi olarak görevlerini sürdürdü. 2005 yılından 2012 yılına kadar Digitürk Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Doğum nedeniyle görevinden ayrılan Şendir 2013 yılında Socar Türkiye Kurumsal İletişim Grup Müdürü oldu. Şendir, Aralık 2015’te ise ise Doğan TV Kurumsal İletişim ve Pazarlama Koordinatörü oldu, 3 yıllık bir mesainin ardından Mart 2018'de veda etti. Mayıs 2018'den itibaren TRT'de Kurumsal İletişim Danışmanı olarak görev yapmaya başladı.