Suriye Ordusunun Münbiç'e girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Terör örgütlerinin çıkması halinde bize yapacak iş kalmaz' sözlerine rağmen, Hükümet medyası Esad düşmanlığını sürdürdü. PKK/YPG'nin tam teslimiyeti kabul etmesini atlayan gazeteler Esad'ın tiyatro oynadığı ileri sürdü.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasıyla birlikte Suriye sahasında yaşanan gelişmeler de hız kazandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Münbiç’e komşu olan Fırat Kalkanı bölgesine sevkıyatları devam ederken ABD’nin çekilme kararı ile yalnız kalan terör örgütü PKK/YPG, Münbiç’i Suriye Ordusu’na devretmek zorunda kaldı.







Bu yaşanan gelişmeler Türk basınında ise farklı yorumlara yol açtı. Haberin ajanslara düşmesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Suriye’nin psikolojik eylem içinde olduğunu biliyoruz. Ama ortada kesinleşmiş, ciddi bir şey yok’ açıklamasının yanısıra gazetelerde “Münbiç’te PKK Suriye ile işbirliği içinde” yorumları yer aldı. Erdoğan’ın “ Suriye’nin bölünmesine kaşıyız. Hedefimiz terör örgütlerinin oradan çıkması. Çıkarlarsa bize yapacak bir şey kalmaz” sözlerine rağmen gazetelerin provokatif başlıkları dikkat çekti.



Hürriyet gazetesinin, birinci sayfadan duyurduğu haberinde ‘YPG ile Suriye’den bayrak manevrası’ başlığını kullanması dikkat çekti. Hürriyet gazetesi yazarlarından Sedat Ergin ise Türkiye’nin ABD/YPG ittifakına tepkisinin Suriye Hükümeti’ne yöneleceğini iddia etti: “Esad rejimi, ABD’nin çekildiği alanı doldurmaya çalışacaktır. Türkiye haklı nedenlerle YPG ile PKK’yı bir tuttuğu için, Esad rejiminin YPG ile anlaşma yoluna gitmesi ihtimali sıkıntılı bir durum yaratmaya adaydır. Türkiye YPG terör tehdidini ortadan kaldırma hedefine kendisini kuvvetli bir şekilde bağladığından, bir dönem YPG ile ittifak kurması nedeniyle ABD’ye yönelen tepkisinin bu takdirde Esad rejimine doğru yön değiştirmesi muhtemeldir.”



Milliyet gazetesi ise ilginç bir iddia ortaya atarak PKK/YPG’nin ‘rejim ordusu’nu şehre davet ettiğini ancak ABD helikopterlerinin Suriye Ordusu’nun Münbiç’e girişini engellediğini yazdı. Suriye ve Esad düşmanlığıyla bilinen Yenişafak gazetesi ise ‘Aynı Senaryo’ başlığıyla, Münbiç’i teröristlerin terk etmediğini, Esed rejiminin bayrak oyununu Rusya’nın sahiplenmiş olduğunu yazdı.





Akşam gazetesi de ‘Rejimin hamiliğine göz yummayız’ başlığıyla, PKK/YPG’nin bölgeden ayrılmadığını, bölgedeki ülkelerin ve Esad rejiminin koruması altına girdiğini iddia etti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi ise “Trump çekildi, Esad geldi” başlığı atarak Esad’ın Münbiç’e girmesini Washington’un da desteklediğini iddia etti. Gazete, “Rejimin ABD askerleri bölgedeyken Menbiç sınırında bayrak çekmesi sürpriz Washington’un da desteklediğini ortaya koydu” ifadelerine yer verdi.



SÖZCÜ YANDAŞLARLA YARIŞIYOR

Sözcü gazetesi, YPG’nin Esad’dan yardım talebinde bulunduğunu iddia etti. Sözcü, 26 aralıktaki manşetinde de “PKK’ya Esad kalkanı” başlığını atarak Esad düşmanlığında yandaş basını geride bırakmıştı.

Cumhuriyet gazetesi, ‘YPG, Suriye Ordusunu Çağırıyor ‘ başlığı ile YPG-Şam arasında süren pazarlığın anlaşmaya vardığını yazdı. PYD’nin pazarlık gücü için rejime yönelmesine dikkat çekti.







Kaynak: Aydınlık

