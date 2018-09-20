Bu sezon O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un akıbetiyle ilgili konuştu. Uzun yıllardır devam eden Beyaz Show'un yayından kaldırıldığı sorularına Beyazıt Öztürk yanıt verdi. Peki Beyaz Show bitti mi? Devam edecek mi?

O Ses Türkiye'nin jüri üyeleriyle birlikte dün akşam yemek yiyen Beyazıt Öztürk, gecenin sonunda muhabirlerin sorularına yanıt verdi.



BEYAZ SHOW'A BİR SENE ARA



Beyaz Show'un 22-23 yıldır devam ettiğini ve programına bir sene ara vermek istediğini söyleyen Beyaz, sonrasında programın devam edeceğini hatta O Ses Türkiye programı ile ikisini bir arada götürebileceğini söyledi.



YURT DIŞINDA EV ALDIĞI HABERLERİNİ YALANLADI



Yurt dışında ev aldığına dair çıkan haberleri de yalanlayan Beyazıt Öztürk,programın moderatörü ve yapımcısı Acun Ilıcalı’dan sigorta ve primlerini tam yatırmasını istediğini söyleyerek esprili bir açıklamada bulundu.



O SES TÜRKİYE JÜRİ KADROSUNDAN İLK FOTOĞRAF



Öte yandan O Ses Türkiye'nin bu seneki jürilerinden ilk fotoğraf da geldi. İşte o fotoğraf...



