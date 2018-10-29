Beyaz Tv muhabiri trafik cezalarıyla ilgili sürücülerle röportaj yamak isterken hiç beklemedikleri bir tepki ile karşı karşıya kaldı. Seyir halindeyken telefonla konuşan ve emniyet kemeri takmayan bir sürücü araçtan inip Gençay Ünal'a saldırdı.

Trafik cezalarına ilişkin kanunun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Beyaz Tv muhabiri Gençay Ünal trafikte kurallara uymayan sürücülerle ilgili haber yaparken bir vatandaş tarafından saldırıya uğradı.



Emniyet kemerini takmayan ve seyir halindeyken telefonla konuşan sürücüyle röportaj yapmak isterken sürücü aracından inip Beyaz Tv muhabiri Gençay Ünal'a tekme tokat saldırdı.



Ünal, telefonla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüye cezası olduğunu hatırtlatınca sürücü "sanane kardeşim" diyerek araçtan indi ve "beni neden durduruyorsun" diyerek Gençay Ünal'a saldırdı.



Saldırı anı Beyaz TV kameramanı Atilla Özbey tarafından saniye saniye kaydedildi.



Ali Arat

ulusal.com.tr



İşte o anlar:



