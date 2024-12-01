Bir dizi daha ekranlara veda ediyor

Büyük emeklerle ekran yolculuğuna başlayan pek çok yapım, reytinglerde istenen başarıyı yakalayamayınca final yapmak zorunda kalıyor.

Yeni yayın sezonunda izleyiciden beklediği ilgiyi göremeyen diziler arasında yer alan "Kalpazan", final kararıyla hayranlarını üzdü. Daha önce "Kötü Kan", "Kör Nokta", "Kirli Sepeti" ve "Taş Kağıt Makas" gibi yapımlarla benzer kaderi paylaşan dizi, 6. bölümün ardından yolun sonuna geldi.

Maliyet Engeli Dizinin Sonunu Getirdi



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kalpazan"ın yüksek prodüksiyon maliyetine rağmen, yeterli reklam geliri sağlayamaması yapımcıları zor durumda bıraktı. Henüz yurt dışı satışına da başlamamış olan dizinin, daha büyük zararlar yaşamaması adına final yapmasına karar verildi.

Karar, hem ekipte hem de izleyiciler arasında şaşkınlıkla karşılandı. Hayranlar, dizinin devam etmesi için kampanyalar başlatsa da şu ana kadar olumlu bir gelişme yaşanmadı. "Kalpazan"ın iki bölüm sonra ekranlara veda edeceği bildirildi.