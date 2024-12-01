Bir dizi daha ekranlara veda ediyor

Televizyon dünyasında reyting rekabeti devam ederken, izleyici ilgisizliği nedeniyle ekranlara veda eden dizilerin sayısı artıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bir dizi daha ekranlara veda ediyor
Yayınlanma:

 Büyük emeklerle ekran yolculuğuna başlayan pek çok yapım, reytinglerde istenen başarıyı yakalayamayınca final yapmak zorunda kalıyor.

Yeni yayın sezonunda izleyiciden beklediği ilgiyi göremeyen diziler arasında yer alan "Kalpazan", final kararıyla hayranlarını üzdü. Daha önce "Kötü Kan", "Kör Nokta", "Kirli Sepeti" ve "Taş Kağıt Makas" gibi yapımlarla benzer kaderi paylaşan dizi, 6. bölümün ardından yolun sonuna geldi.

Maliyet Engeli Dizinin Sonunu Getirdi

Bir dizi daha ekranlara veda ediyor - Resim : 1
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kalpazan"ın yüksek prodüksiyon maliyetine rağmen, yeterli reklam geliri sağlayamaması yapımcıları zor durumda bıraktı. Henüz yurt dışı satışına da başlamamış olan dizinin, daha büyük zararlar yaşamaması adına final yapmasına karar verildi.

Karar, hem ekipte hem de izleyiciler arasında şaşkınlıkla karşılandı. Hayranlar, dizinin devam etmesi için kampanyalar başlatsa da şu ana kadar olumlu bir gelişme yaşanmadı. "Kalpazan"ın iki bölüm sonra ekranlara veda edeceği bildirildi.

Kontrol kaybı facia getirdi: 3 kişi yaralıKontrol kaybı facia getirdi: 3 kişi yaralıYurt
dizi diziler
Günün Manşetleri
Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi
iran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Fuhuş çetesine darbe!
Deprem uzmanı tek tek saydı
"İsrail BM’den çıkarılsın"
2024’te 5 milyondan fazla işlem
Meteoroloji sarı kod verdi
Perinçek: Türkiye doğru tarafı seçmek zorunda!
BM Temsilcisine Türkiye’den sert yanıt
Prof. Dr. Gülümser Heper Vatan Partisi’nde
Çok Okunanlar
Deprem uzmanı tek tek saydı Deprem uzmanı tek tek saydı
Meteoroloji sarı kod verdi Meteoroloji sarı kod verdi
Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi
Fuhuş çetesine darbe! Fuhuş çetesine darbe!
Kış lastiği uygulaması başladı: İşte uymayanların cezası! Kış lastiği uygulaması başladı: İşte uymayanların cezası!