Gazeteler iki ciddi krizle uğraşıyor: Kağıt ve ekonomi. Yetkililer önlem almadığı için basın, telafisi güç sonuçlara doğru ilerliyor. Gazeteler kapanmaya devam ediyor. Son örneği bir spor gazetesi

Yazılı basının ithal kağıt ve döviz kuru nedeniyle yaşadığı kriz, köklü bir çözüm sağlanmaması nedeniyle devam ediyor. Kriz hükümete yakın holdinglere bağlı gazeteleri bile etkiliyor. Kapanma kararı alan gazetelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Sözcü grubuna ait spor gazetesi AMK’nin kapatılacağı açıklandı.



gazetesi AMK’nin kapatılacağı açıklandı. Türk basını son bir yıldır, ciddi bir kriz yaşıyor. Yurtdışından ithal edilen gazete kağıdının fiyatı, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle üç katı arttı. Kağıt başta olmak üzere girdilerdeki dövize bağlı artış yazılı basını her geçen gün daha da ciddi olarak etkiliyor. Gazetecilerin hükümete ve yetkililere köklü çözümler için yaptığı önerilerin hayata geçirilmemesi ağır sonuçlar doğuruyor. 2018’de gazeteler sayfa sayılarını azaltırken, Habertürk ve Vatan gazeteleri basılı yayın hayatına son verdi.



Basın İlan Kurumunun (BİK) 27 kasımda yaptığı genel kurul toplantısında resmi ilan fiyatlarına zam kararı alması çözüm için yeterli olmadı. 2019’un ilk günlerinde de krizin etkileri sürüyor. Cumhuriyet gazetesi sayfa sayısında tasarrufa gitti. Gazete bazı günler sayfa sayısını 16’ya düşürürken, bazı günler artırıyor. En çok satılan gazetelerden biri olan Sözcü gazetesi tasarruf nedeniyle tashih servisini kapatma kararı aldı. Ayrıca, Sözcü grubunun spor gazetesi AMK gazetesi de dün son kez basıldı ve yayın hayatına son verdi.



DERGİLER DE DİRENEMİYOR



Kriz dergileri de etkiledi. 15 yıldır düzenli olarak yayınlanan Güncel Hukuk Dergisi, 175. sayısıyla okurlarına veda edeceğini duyurdu. Ekim 2014’te yayın hayatına başlayan aylık dergi Magma da 31 aralıkta yaptığı duyuruyla ekonomik kriz nedeniyle yayınlarını iki aylık periyodlarla sürdürme kararı aldığını açıkladı.



HÜKÜMET GAZETELERİ SAYFA AZALTTI



Kağıdın ithal edilmesi sadece muhalif gazeteleri değil iktidara yakın gazeteleri de etkilemeye başladı. Yeni Şafak gazetesi geçen ay ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek 30 çalışanının işine son verdi. İşten çıkarmaların devam edeceği öğrenildi. Sabah gazetesi de sayfa sayısını zaman zaman düşürüyor. 27 aralıkta 28 sayfa olan Sabah, 29 aralıkta 24 sayfa, 31 aralıkta da 20 sayfa olarak çıktı.



YEREL GAZETELER GÜNLÜKTEN HAFTALIK YAYINA GEÇTİ



Karaman’da altı yerel gazete, ekonomik nedenlerden yayın hayatlarını ‘haftalık gazete’ olarak sürdürmeye başladı. Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık, “Personel maaşı, vergisi, sigortası ile son dönemlerde dövizdeki artışların ardından kağıt ve kalıp maliyetleri yüzde 200-300 dolayında arttı. Bu nedenlerden günlük yayın yapan altı gazete olarak bu masrafları kaldıramaz olduk’’ dedi. Gazete sahipleri, kararlarını Karaman Valiliği’ne bildirdi. 1 ocak tarihi itibarıyla, farklı sayıda yayınlanan gazeteler haftada üç gün, altı sayfa halinde okurlarına ulaşmaya başladı.



Ercan Küçük/Aydınlık