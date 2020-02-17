Bir gazete daha kapandı! Sitem dolu manşet

Adını Alparslan Türkeş'in koyduğu Ortadoğu Gazetesi, bugün yayım hayatını sonlandırdığını duyurdu.

3 Mayıs 1972 tarihinde kurulan gazetenin okuyucuları bugün ilk sayfada 'Son Baskı' başlığı ile karşı karşıya kaldılar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan yakınlığıyla bilinen gazete, son sözleri ile MHP'lilere de sitem etti.

Gazetenin ilk sayfasına, "Her kuruluş; tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer. Gazeteniz ORTADOĞU da 48 yıllık hayatına bugün son veriyor. Basın ağacından altın bir yaprak daha düştüğü için üzüntülüyüz. Ancak, bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz. 48 yıldır bize destek veren tüm okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yarım asra yakındır yolu bu gazeteden geçenlere de teşekkür ediyoruz" notu düşüldü.

Gazetenin internet sitesinden haber paylaşımı yapmaya devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Gazetenin köşe yazarı Tarık Tavadoğlu ise gazetenin kapanışı ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Tavadoğlu'nun yazısı şöyle:

“Her kuruluş; tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer. Gazeteniz Ortadoğu da 48 yıllık hayatına bugün son veriyor.

EĞİLMEDİK-BÜKÜLMEDİK

Adını Başbuğ Alparslan Türkeş in koyduğu 3 Mayısl972'de kurulan ve Büyüle Önder Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözünü kendisine düstur edinen ORTADOĞU, 48 yıldır eğilmeden, bükülmeden yoluna devam etti. Yazarlarımız ve yöneticilerimiz hain kurşunlara hedef oldu, susturulmak istendik. Ama başımız dile, alnımız açık mücadelemizi sürdürdük.

YARIM ASIRLIK BÜYÜK ÖZVERİ

48 yıllık bu başarıda, sahibinden yazarından çizerine, matbaasından yöneticilerine her birim ve çalışan ayrı ayrı büyük pay sahibidir. Bu payda büyüle bir özveriyle ve başı dile çalışan, gazetesi için aile ilişkilerini ihmal etmeyi bile göze alan medyada eşine az rastlanır bir dayanışma ve 'temiz kalma' iradesi gösteren her ORTADOĞU mensubunun emeği-izi var.

CEKETİNİ SATANLAR NEREDE?

Gazetemize geldiklerinde 'Ceketimizi satar bu gazeteyi yine de yaşatırız' diyenlerin son iki yıldır yaptıkları vefasızlıkları unutmayacağız. 'Ceketimizi satarız' diyenler ceketlerini satmadı ama bize her türlü tuzağı kurmayı sürdürdü. Hayal kırıklıklarımız kaldıramayacağımız kadar derin. Yani eski dostlar düşman oldu. Bununla da kalmadılar bizi sırtımızdan hançerlediler.

İHANETİN EN ÂLÂSINI GÖRDÜK

İnsanlar İkiye ayrılır: 'Su kadar aziz olanlar, su kadar ucuz olanlar...' Aç olanlarla ekmeğimizi-suyumuzu bölüştük, doyanlar döndü, düşman oldu... ORTADOĞU Gazetesi başkaları gibi her gün fikir değiştirmedi. 48 yıldır aynı kulvarda okluklarımız bize en büyüle ihaneti yaptı. Hatta teşkilatlarına 'ORTADOĞU'yu almayın' diye 'emirname' gönderdiler.

ÜZGÜNÜZ AMA BAŞIMIZ DİMDİK

Biz bugünden itibaren yayın hayatımıza son veriyoruz. Basın ağacından altın bir yaprak daha düştüğü için üzüntülüyüz. Ancak, bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağım görüyor ve biliyoruz. 48 yıldır bize destek veren tüm okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yarım asra yakındır yolu bu gazeteden geçenlere de teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın...

ulusal.com.tr