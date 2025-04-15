Bir Gece Masalı 29.bölüm canlı ve reklamsız izle: Bir Gece Masalı 29.Bölüm izle

Canfeza'nın abisinin Raşit ile bağlantısını öğrenmesi; Mahir ile arasında yeni bir işbirliği doğurur. İkili haftalardır süren problemlerini Urfalı ve Şehrazad gibi çözerken, bir yandan da aşk tazeler.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bir Gece Masalı 29.bölüm canlı ve reklamsız izle: Bir Gece Masalı 29.Bölüm izle
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 Kırdıklarını onaran sadece ikisi değildir. Sare de annesi ve abisindeki garipliği fark eder ve hem hatalarını onarmaya çalışır hem de Mahir ve Canfeza'ya ummadıkları bir ipucu verir.

Mahir ve Canfeza'nın birlikte hareket etmesi Ozan'ın planlarını bozmaktadır. İkilinin iş birliğinden habersiz olan Ozan, panikle yanlış hamle yaparak Gökçe'yi eve getirir. Mahir ve Canfeza ise kızı bulmak için büyük bir risk alarak gizlice Ozan'ın evine girer.

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