Bir Gece Masalı 30.bölüm canlı ve reklamsız izle: Bir Gece Masalı son Bölüm izle

Kırdıklarını onaran sadece ikisi değildir. Sare de annesi ve abisindeki garipliği fark eder ve hem hatalarını onarmaya çalışır hem de Mahir ve Canfeza'ya ummadıkları bir ipucu verir.

Mahir ve Canfeza'nın birlikte hareket etmesi Ozan'ın planlarını bozmaktadır. İkilinin iş birliğinden habersiz olan Ozan, panikle yanlış hamle yaparak Gökçe'yi eve getirir. Mahir ve Canfeza ise kızı bulmak için büyük bir risk alarak gizlice Ozan'ın evine girer.

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