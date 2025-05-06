Bir Gece Masalı 31.bölüm canlı ve reklamsız izle: Bir Gece Masalı son Bölüm izle
Ferman'ın kumar mafyasının eline düşmesi Mahir'i harekete geçirirken; Asaf yeniden geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır ve Mahir'e polisliği bırakması karşılığında tüm servetin ve işlerin başına geçmesini teklif eder.
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Ancak Mahir, üstlerinin radarındadır. Emniyet müdürleri ile yenilecek yemeğe Canfeza ile katılan Mahir'i kariyeri adına güzel haberler beklemektedir. Bayıldığı sırada gördüğü rüya Canfeza'yı derinden etkilerken yüreğini gelecek günlerin kaygısı sarar. Haksız da değildir. Sinsi bir tehlike etraflarında dolaşırken eve Canfeza adına gizemli bir paket gelir. Geçen günlerin muhasebesini yapan Mahir, Canfeza'yı ailesiyle kendisi arasında çok fazla bıraktığını fark etmiştir. Canfeza için iki ailenin de katılacağı bir doğum günü hazırlar.
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