Bir Gece Masalı 32.bölüm canlı ve reklamsız izle: Bir Gece Masalı son Bölüm izle
Canfeza'yı bulan ve Selim'in yaşadığını öğrenen Mahir bir süre güvenlik için köşkte kalmalarına karar verir. Öte yandan bıçak kemiğe dayanmıştır. Mahir Kürşat'a zor bir seçim sunar.
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Canfeza'ya Selim Allame'nin yaşadığını söylemeyen Mahir; Kürşat'ın yardımıyla büyük bir operasyona hazırlanırken Canfeza'ya moral olsun diye onu dışarı çıkarır ve ikili gecenin sonunda evlerine döner. Ancak ertesi gün Ozan'a düzenlenen operasyonda Mahir'in büyük bir tuzağa çekildiğini öğrenen Asaf, ne yapacak? Zamanında Mahir' e ulaşabilecek midir?
Yoksa hedefte duran Mahir'in canının bedeli başkası mı olacaktır?