Bir Gece Masalı 35.bölüm canlı ve reklamsız izle: Bir Gece Masalı 35.Bölüm izle

Başlarına gelen her şeye rağmen bebeklerinin heyecanını yaşayan Canfeza ve Mahir, Mahir'in gördüğü rüyada babasının ona bebeğin kız mı erkek mi olacağının müjdesini vermesi ile yepyeni umutlarla dolar. Onlar birbirine ve bebeklerine tutunarak yola devam ederken Kurban Bayramı, Yılmaz'ları ve Kilimci'leri aynı sofrada bir araya getirir.

Ancak babasının ihaneti ile sarsılan Ozan'ın durmaya niyeti yoktur. Korkunç bir tuzak kurar ve Mahir'i Canfeza'nın canıyla ya da Kürşat'ı öldürmekle karşı karşıya bırakıyor.

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