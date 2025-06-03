Bir Gece Masalı 35.bölüm canlı ve reklamsız izle: Bir Gece Masalı 35.Bölüm izle

Dedesiyle ilgili öğrendiği gerçeklerle Mahir; bağlantılı tüm adamları yakalatır ve Ankara'ya davet edilir. Evde ise buruk bir bayram telaşı vardır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bir Gece Masalı 35.bölüm canlı ve reklamsız izle: Bir Gece Masalı 35.Bölüm izle
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Başlarına gelen her şeye rağmen bebeklerinin heyecanını yaşayan Canfeza ve Mahir, Mahir'in gördüğü rüyada babasının ona bebeğin kız mı erkek mi olacağının müjdesini vermesi ile yepyeni umutlarla dolar. Onlar birbirine ve bebeklerine tutunarak yola devam ederken Kurban Bayramı, Yılmaz'ları ve Kilimci'leri aynı sofrada bir araya getirir.

Ancak babasının ihaneti ile sarsılan Ozan'ın durmaya niyeti yoktur. Korkunç bir tuzak kurar ve Mahir'i Canfeza'nın canıyla ya da Kürşat'ı öldürmekle karşı karşıya bırakıyor.

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