Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm full izle
ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm full izleme linki...
ATV ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, yeni bölüm ile diziseverler tarafından canlı izle linki merak ediliyor. Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlandı mı? sorusu araştıranlar "Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm atv canlı izle" şeklindeki sormaya devam ediyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı izleme linki...
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Elif, Feraye'nin masasında gördüğü çiçeğin Fırat tarafından gönderilmediğini anlar. Feraye, Elif'i tuzağına düşüremez. Fırat şirketteki köstebeğin peşine düşerken Elif de Fulya'yla beraber Feraye'nin peşine düşer. Elif çok geçmeden Feraye'nin, Ayaz Ailesi'ne neden bu kadar hınçlı olduğunu öğrenir. Feraye'nin çektiği tüm acıların nedeni Ümran'dan başkası değildir.
Ümran ise Cemil'in kendisini tehdit etmesini artık kaldıramıyordur. Onun için çok özel bir bitki bulur ve yaprağından çıkan özle onu gün be gün zehirlemeye başlar. Güneş'in dans gösterisi Dila'nın müdahalesiyle Güneş'e zehir olur. Ümran, Cemil'i, Dila'ya yüz vermekle suçlarken Cemil, Dila'nın annelik yapamayacağını bildiğini itiraf eder. Bunu duyan Dila yıkılır. Şimdi sırada son bir gösteri vardır. Dila yanında Güneş'le uçurum kenarındayken bu gösteriyi Elif için hazırladığını söyler ve izlemek için tek başına gelmesini ister.