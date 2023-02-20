Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm full izle

Ümran ise Cemil'in kendisini tehdit etmesini artık kaldıramıyordur. Onun için çok özel bir bitki bulur ve yaprağından çıkan özle onu gün be gün zehirlemeye başlar. Güneş'in dans gösterisi Dila'nın müdahalesiyle Güneş'e zehir olur. Ümran, Cemil'i, Dila'ya yüz vermekle suçlarken Cemil, Dila'nın annelik yapamayacağını bildiğini itiraf eder. Bunu duyan Dila yıkılır. Şimdi sırada son bir gösteri vardır. Dila yanında Güneş'le uçurum kenarındayken bu gösteriyi Elif için hazırladığını söyler ve izlemek için tek başına gelmesini ister.