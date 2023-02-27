Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm izle

Bu sürede sağlıklı olduğuna dair rapor almış, Güneş'in velayetini istiyordur. Elif, Güneş'i, Dila'ya vermemeye kararlıdır. Ancak Dila arkasına güçlü bir destek almıştır. Feraye…Dila'nın şirketteki hisselerine karşılık Feraye onun velayeti almasını sağlayacaktır.

Ümran da Feraye'nin zayıf noktası olan annesinin yerini öğrenmiştir. Ümran, Feraye'yi köşeye sıkıştırdığını sanırken Feraye, Ümran'ın aklının hayalinin almayacağı bir hamle yapar. Dila, Güneş'in üzerine gidip travmalarını tetiklerken Elif ne pahasına olursa olsun buna son vermeye karar verir.