Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm canlı izle
ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm canlı izleme linki...
ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm canlı izleme linki...
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay yer alıyor.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur.
Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 24. BÖLÜM ÖZETİ
Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar… Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır.Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister. Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz.
Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur. Elif ise çaresizdir. Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez. Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar. Sonunda Dila'dan şikayetçi olmaya, ifadesini değiştirmeye karar verir.Dila'nın uçurumda onu öldürmeye çalıştığını, gerçeği söyleyecektir. Ümran ve Cemil, Elif'e öfke kusarken Fırat arkasında durur.