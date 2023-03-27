Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm fragmanı
ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm fragman izleme linki...
ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm canlı izleme linki...
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay yer alıyor.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur.
Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 27. BÖLÜM ÖZETİ
Elif, Yasemin'in sözleri üzerine Fırat'ın, Cemil'in öz oğlu olmadığını düşünmeye başlar. Bir olasılık da olsa emin olmadan Fırat'a bir şey söylememeye kararlıdır. Elif araştırmaya başlar ve Cemil'den dinlediği tanışma hikayesini, Ümran'dan duyunca bambaşka hikayeler olduğunu fark eder. Fırat'ın öz babası, Kenan'ın bıraktığı mektubu bulmasıyla şüpheleri daha da artar ve Ümran'la yüzleşir. Bu sırada Fulya ve Alper evlendikten sonra yaşamak istedikleri hayatla ilgili ters düşüp ayrılığın eşiğine gelirler.
Gülümser ve Eşref olaya el atar. Barıştırmak için çıktıkları yolda bu defa da onlar ters düşüp kavga ederler. Dila yeni biriyle tanışır ve adama yakın olabilmek için kendi hakkındaki gerçekleri çarpıtır. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını görür, ona engel olmak isterken Ümran'ı karşısına almış olur. Ümran, Yasemin'e tuzak kurup onu susturur. Elif bunu fark eder ve Fırat'a gerçekleri, öz babasının Cemil olmadığını anlatmaya karar verir.