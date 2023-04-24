Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm
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Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 31. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 24 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak 31. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm bilgileri... ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm canlı izleme linki...
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay yer alıyor.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur.
Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 31. BÖLÜM ÖZETİ
Fırat, Cemil'in diğer vasiyetini okumuş, Ümran'a hesap sorar. Ümran, Cemil'in, Fırat'ın öz babası olmadığını kabul etmek zorunda kalır ama onu öldürdüğünü kabul etmez. Fırat tüm hayatının yalandan ibaret olduğunu anlamış, artık tek güvendiği kişi Elif'tir. Elif tüm bu olanlardan sonra boşanmak için başlattığı işlemleri durdurur.
Fırat bahçede Ümran'ın, Cemil'i zehirlemek için kullandığı bitkiyi bulur. Ümran bitkiyi daha önce görmediğini söyler ancak Fırat kendini ortaya atınca gerçeği itiraf eder. Fırat, Ümran'ı evden kovar ve Dila'dan tüm bu olanları saklamaya karar verir. Ancak Dila, Sude sayesinde gerçekleri öğrenir ve gözünü öfke bürür. Elif, kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelen Dila ve Ümran'ın arasında kalır.