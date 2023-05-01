Bir Küçük Gün Işığı 33. bölüm fragmanı
1 Mayıs Pazartesi günü izleyicisiyle buluşacak bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan "Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm full izle, atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm tek parça izle" konuları haberimizde..
Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 32. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 1 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak 32. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm bilgileri... ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm canlı izleme linki...
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay yer alıyor.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur.
Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 32. BÖLÜM ÖZETİ
Ümran tutuklandıktan sonra aile dağılır. Fırat gerçekleri sakladığı için Elif'ten uzaklaşır, Dila konakta Ümran'ın yerine geçerek bağımsızlığını ilan eder. Sude, Fırat ve Elif'in ayrı olmasından yararlanıp Fırat'ı doldurmaya başlar.
Fırat, gerçekleri söylemiş olsaydı, babasının hala hayatta olabileceği ihtimaliyle Elif'i suçlar. Mehveş, tüm ailenin paramparça olduğunu görünce onları yeniden bir araya getirebilecek tek kişi olan Ümran'ın annesi, Ayten'i çağırır. Ayten gelir gelmez, Dila'ya çeki düzen verir. Fırat da eve döner. Ayten, Fırat ve Elif'i barıştırmaya çalışırken Fırat geri dönüşü olmayan büyük bir hata yapar. Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…