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Bir Litre Gözyaşı final tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Bir Litre Gözyaşı ne zaman final yapacak

Bir Litre Gözyaşı final tarihi belli oldu

Kanal D'nin Med Yapım - MF Yapım imzalı, başrollerini Miray Daner, Mert Yazıcıoğluve Tolga Tekin'in paylaştıkları Bir Litre Gözyaşı, 15. bölümde veda ediyor.

Kanal D'nin pazar akşamı seyirciyle buluşan dizisi 'Bir Litre Gözyaşı' bu pazar ekrana veda ediyor.

Miray Daner ve Mert Yazıcıoğlu'nu buluşturan dizinin 13. bölümünde başrol oyuncularından Sanem Çelik ve oyuncu kadrosunun büyük bölümü veda etmişti.

Senaryosu yenilenen dizinin geçen pazar ekrana gelen son bölümü de reytinglerde beklentiyi karşılamadı.

Yaşanmış bir olaydan yola çıkılarak çekilen projenin 15. bölümde final yapmasına karar verildi. Medyatava

Etiketler; #kanal d
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