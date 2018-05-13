Birlikte yaşlanmak, birbirlerine can yoldaşı olmak için hayatlarını birleştirdiler...
Ulusal Kanal'ın çalışanlarından Ümüt Erkılınç ile Nesibe Yumak çifti dün akşam güzel bir düğünle dünya evine girdi.
Onlar ekran yüzü değil. Kamera arkasındaki kahramanlardan. Ümit, teknik servis emektarlarından. Nesibe ise canlı yayınların, programların ekranınıza ulaştığı rejinin ekibinin fedâkârlarından.
Bu mutlu günde Ulusal Kanal ekibi arkadaşlarını yanlız bırakmadı.
Genç çift geç saatlere kadar eğlendi.
Ulusal Kanal olarak çifte bir ömür mutluluklar diliyoruz.
BİR ÖMÜR MUTLULUKLAR...
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.