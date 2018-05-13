Bir haber de bizden... Ulusal Kanal'ın emekçileri Ümit Erkılınç ile Nesibe Yumak hayatlarını birleştirdi. Dünya evine giren mesai arkadaşlarımıza bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz...





Ulusal Kanal'ın çalışanlarından Ümüt Erkılınç ile Nesibe Yumak çifti dün akşam güzel bir düğünle dünya evine girdi.



Onlar ekran yüzü değil. Kamera arkasındaki kahramanlardan. Ümit, teknik servis emektarlarından. Nesibe ise canlı yayınların, programların ekranınıza ulaştığı rejinin ekibinin fedâkârlarından.



Bu mutlu günde Ulusal Kanal ekibi arkadaşlarını yanlız bırakmadı.



Genç çift geç saatlere kadar eğlendi.



Ulusal Kanal olarak çifte bir ömür mutluluklar diliyoruz.



BİR ÖMÜR MUTLULUKLAR... Birlikte yaşlanmak, birbirlerine can yoldaşı olmak için hayatlarını birleştirdiler...Ulusal Kanal'ın çalışanlarından Ümüt Erkılınç ile Nesibe Yumak çifti dün akşam güzel bir düğünle dünya evine girdi.Onlar ekran yüzü değil. Kamera arkasındaki kahramanlardan. Ümit, teknik servis emektarlarından. Nesibe ise canlı yayınların, programların ekranınıza ulaştığı rejinin ekibinin fedâkârlarından.Bu mutlu günde Ulusal Kanal ekibi arkadaşlarını yanlız bırakmadı.Genç çift geç saatlere kadar eğlendi.Ulusal Kanal olarak çifte bir ömür mutluluklar diliyoruz.BİR ÖMÜR MUTLULUKLAR...