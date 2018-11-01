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Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu hafta yayınlanacak olan bölümünde izleyicilerine nostalji yaşatacak.



1970'li yılları anlatan dizi, bu hafta yayınlanacak bölümünde Zeki Müren'den bir şarkı yayınlanacağını duyurdu.



'Sanat Güneş' Zeki Müren'in 'ben seni unutmak için sevmedim' adlı eserinin yayınlanacağı dizinin yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN OYUNCULARI



Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur rol alıyor.



"Yılmaz, Züleyha'ya sahip olamayacaksın!"



Demir ile Yılmaz'ın mücadelesi alev alıyor! Yılmaz'ı ırgatların sakladığından şüphelenen Demir, huğları acımasızca yaktırıyor. Gözü dönmüş oğlunu izleyen Hünkar, yaptıklarından pişman oluyor. Peki, bu pişmanlık hangi değişikliklere gebe olacak? Yaman ailesi yüzünden 20 sene mapus yatan Fekeli'nin Adana'ya dönüşü ise bu bölümle anlam bulmaya başlayacak! ''Bu altın kafesi değil, özgürlüğümü istiyorum ben" diyen Züleyha'nın aklından ne geçiyor? Yeni bölümde yer yerinden fena oynayacak! ''Bir Zamanlar Çukurova" her Perşembe Atv'de!

