Bir Zamanlar İstanbul 13.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bir Zamanlar İstanbul son Bölüm izle

Bekir’in kaybı, Ali’yi büyük bir vicdan muhasebesine sürüklerken, Külhan’a karşı yanan intikam ateşini giderek büyütür.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bir Zamanlar İstanbul 13.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bir Zamanlar İstanbul son Bölüm izle
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Ali’nin intikam planını körüklemek isteyen Çetin’in sinsice kurduğu oyunlar sessizce işler ama gizli defteri olayların akışını değiştirir.

Kaçakçılık ve ihanet dolu sırlar bir bir ortaya dökülürken, Ali’nin yürüttüğü operasyonlar dengeleri alt üst eder. Ancak Külhan’ın yeni hamlesi, Ali ve Seher’in ailesinin üzerine karanlık bir gölge gibi çöker. Tüm bunlar yaşanırken Çetin, avcı olarak mı kalacak, yoksa kendi tuzağında av mı olacak?

Tuna Ailesi’nde Gökhan’ın yükselişi ve Çiğdem’in yaklaşımı, Fidan’ın şüphelerini derinleştirir. Ferhat’ın hikâyesi, Emin’in kalbinde yen biri kapı açarken, Özlem’in kendi duygularını sorgulamaya başlamasına neden olur. Dernekte ise dergi çalışmaları ummalı bir halde devam ederken Aygül ile Gökçe arasında çatışmalar kendini belli etmeye başlar ve Metin onların arasında kalır.

Ali ve Seher’in ailelerinin buluşması, Elif’e büyük bir üzüntü yaşatır. Ailesi olarak gördüğü insanlardan uzaklaşmaya başlar. Fidan ve Jale de bu birlikteliği istemediklerini kendilerine has yöntemlerle gösterir. Ali ile Seher birlikte olabilmek için sadece dışarıdaki düşmanlarla değil aileleriyle de mücadele etmek zorunda kalırlar.

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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