BirGün gazetesinin internet sitesinden verdiği "Ermeni soykırımı" başlığıyla paylaştığı habere tepkiler gecikmedi

BirGün'ün gazetesinin sitesinde yer alan "Ermeni soykırımı sonrasında hayatta kalanlardan Sirvart Kürdyan hayatını kaybetti" başlıklı haber tepki çekti.



Haberin içeriğinde, "Ermeni Soykırımı sonrası son hayatta kalanlardan Sirvart Kirişçiyan Kürdyan 27 Ekim'de Kanada Toronto'da hayatını kaybetti. Kürdyan 106 yaşındaydı." denildi.



BirGün'e Twitter'dan tepki gösterdiler.



İşte BirGün takipçilerinin yorumları;

*Hayırdır Birgün? Hangi belgeye dayanarak "soykırım" diyorsunuz?

*‘Sözde’ demek istediniz her halde.

*Ermeni Soykırımı diyerek neyi amaçladığınız ortada ancak bilin ki amacınıza ulaşamayacaksınız. Bu millet hiç bir tarihte kimseye soykırım uygulamamıştır. Tarafsız tarihçilerin değil siyasetçilerin diliyle haber yapılmaz. Bu başlığı lütfen düzeltin.

*Sözde Ermeni soykırımı yazmak istediniz herhalde.

*Arşiv belge döküman neye dayanarak böyle bir iddaa da bulunuyorsunuz ey gazete?

*Nasıl soykırımsa artık 106 yaşına kadar yaşatıyor.

*Böyle bir başlık atan gazeteyi okumayı onuruma yediremem. Bırakıyorum !

*7500 tirajdan 1 tanesi gitti haberiniz olsun.

*Ben sizin gazetecilik zihniyetinize tarafsızlık anlayışınıza tüküreyim. Kibarca konuşuyorum tüküreyim.

*Birgün gazetesi "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullandığı için takibi bırakıyorum...

*Ermeni soykirimi diye birsey yoktur.bunu herkes biliyor.sizlerde dahil.

*Türkiye Düşmanı olduğunuzu biliyoruz. Birgün dahi İstediğinizi alamayacaksınız.

*Yaşanmamış birşeyi nasıl hala yaşanmış gibi kabul ediyorsunuz hala anlamış değilim.

*Soykırım lafını ne amaçla yazdınız merak ettim? Hukuken soykırım olarak kabul edilmemiş bir olguyu gazetede manşet yapmak hangi akla hizmet??

*Neyse ekran görüntüsünü aldım . Yarın CİMER bakar bir çaresine .

*Birgün siz tarihçimisiniz yoksa sizde bir yerlere şimdilik hizmet edenler gibimisiniz.. bıktırmayın soykırım ne demek kimden cesaret ve yüz bularak yazıyorsunuz.? Solculuk dürüst olmayı gerektirir bilginiz olmayan konuda emperyalizmin tetikçiliğini yapmak sizi sadece kripto yapar.

*Hep AİHM kararlarına dayanarak kendini haklı kılan siz perinçeğin uydurma soykırıma karşı verdiği mücadele ve çıkan karardan neden bahsetmiyorsunuz?





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