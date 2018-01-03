Fox TV'de ekranlara gelen dizilerden Bizim Hikaye, 17. yeni bölümü, 4 Ocak Perşembe akşamı yayınlanmayacağı belirtildi. Peki, Bizim Hikaye dizisinin 17. yeni bölümü neden bu hafta ekranlarda olmayacak? Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm ne zaman ekranlarda yayınlanacak

FOX TV'de yayınlanan dizilerden Bizim Hikaye 4 Ocak 2018 Perşembe günü yayınlanmayacağı öğrenildi.



FOX TV'nin 4 Ocak Perşembe gününe ait yayın akışında Bizim Hikaye dizisinin 16. bölümünün yayınlanacağı görülüyor.



Bu bilgilerin ardından izleyicilerin neredeyse hepsi internet üzerinden Bizim Hikaye dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı, Bizim Hikaye dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.



Peki Bizim Hikaye dizisinin 17. yeni bölümü neden bu hafta yayınlanmayacak? Bizim Hikaye dizisinin heyecanla beklenen 17. yeni bölümü ne zaman ekranlarda olacak? Bizim Hikaye'nin 17. yeni bölümünde neler yaşanacak?



FOX TV BİZİM HİKAYE 17. BÖLÜMÜ NEDEN BU HAFTA YAYINLANMAYACAK?



FOX TV'nin yayın akışına göre, 4 Ocak Perşembe günü Bizim Hikaye dizisinin yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü yani 17. bölümünün 11 Ocak 2018 Perşembe günü izleyicilerin karşısında olacağı aktarıldı.



BİZİM HİKAYE 17. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Bizim Hikaye dizisinin 17. yeni bölümü 11 Ocak Perşembe günü saat 20:00’da Fox TV ekranlarında yayınlanacak.



BİZİM HİKAYE 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Bizim Hikaye dizisinin 17. bölüm fragmanına dair henüz herhangi bir görüntü paylaşılmadı.



ulusal.com.tr