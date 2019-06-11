Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi ve bütün çalışanların sözleşmeleri feshedildi. Kanalın yayınlarına YouTube üzerinden devam edeceği öğrenildi.

BJK TV'de çalışanların sezon içerisinde maaşlarının sürekli geç ödenmesi, hatta 6 aylık dönemlerde maaş alamalarının ardından kanalın kapatılacağı öğrenildi.Yönetim kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedilececeği duyuruldu. Kanalın ise bir süre daha Youtube üzerinden yayın hayatına devam edeceği öğrenildi.



Başkan Fikret Orman, son seçim öncesi, "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor" diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceği mesajını vermişti.



Bilindiği üzere Siyah-Beyazlı kulüpte uzunca bir süredir maaş krizi devam ediyor. Kulüp personellerinin 2 aydır, amatör branş çalışanlarının ise 4 aydır maaşlarının ödenemediği ifade ediliyor.