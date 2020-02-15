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Bugün ATV yayın akışı... 15 Şubat Cumartesi ATV'de ne var? Bu akşam ATV'de ne var?

15 Şubat Cumartesi akşamı ATV yayın akışında neler var? ATV cumartesi akşamı ne yayınlanacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster...

MEDYA 15.02.2020, 13:23 15.02.2020, 13:23
Bugün ATV yayın akışı... 15 Şubat Cumartesi ATV'de ne var? Bu akşam ATV'de ne var?

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (156. bölüm)

13:15 Windstorm 3 (Yabancı Sinema)

15:30 Hercai (32. bölüm)

19:00  Hafta Sonu atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (Yeni Bölüm)

00:20 2012: Buzul Çağı (Yabancı Sinema)

02:15 2012: Buzul Çağı (Yabancı Sinema)(Tekrar)

04:10 Kara Ekmek


ulusal.com.tr

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