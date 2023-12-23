Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı! A101'de Hangi Ürünler İndirimli?

A101 Marketlerde özel indirimler uygulanmaya devam ediyor. 23-29 Aralık arasında uygulanacak haftanın fırsatları pek çok üründe indirime neden olacak. Peki hangi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak? İşte A101'lere özel indirimler...

Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı! A101'de Hangi Ürünler İndirimli? - Resim: 1

Çeşitli markalara ait yoğurtlarda %8-%18 arasında indirimler... 

1 7
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı! A101'de Hangi Ürünler İndirimli? - Resim: 2

- Tabak mantar 21,95 TL

- Portakal 16,95 TL

2 7
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı! A101'de Hangi Ürünler İndirimli? - Resim: 3

Birşah süt çeşitleri indirimli bir şekilde A101 marketlerde 

3 7
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı! A101'de Hangi Ürünler İndirimli? - Resim: 4

10 TL üzeri alışverişlerde 700 ml Duru marka şampuanlar 29,90 TL.

4 7