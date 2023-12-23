Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı! A101'de Hangi Ürünler İndirimli?
A101 Marketlerde özel indirimler uygulanmaya devam ediyor. 23-29 Aralık arasında uygulanacak haftanın fırsatları pek çok üründe indirime neden olacak. Peki hangi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak? İşte A101'lere özel indirimler...
Çeşitli markalara ait yoğurtlarda %8-%18 arasında indirimler...
- Tabak mantar 21,95 TL
- Portakal 16,95 TL
Birşah süt çeşitleri indirimli bir şekilde A101 marketlerde
10 TL üzeri alışverişlerde 700 ml Duru marka şampuanlar 29,90 TL.