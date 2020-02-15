Bugün Kanal D yayın akışı... 15 Şubat Cumartesi Kanal D ekranlarında ne olacak? Afili Aşk'ın günü değişti! Afili Aşk Cumartesi akşamı yeni bölüm mü?
Kanal D 15 Şubat Cumartesi günü yayın akışında neler var? Afili Aşk yeni bölüm mü?
MEDYA 15.02.2020, 12:53
07:00 Akasya Durağı(Tekrar)
09:45 Magazin D Cumartesi(Canlı)
13:00 Arda'nın Mutfağı(Yeni Bölüm)
14:00 Son Moda(Yeni Sezon)
15:00 Hekimoğlu(Tekrar)
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu(Canlı)
00:15 Miami Yanıyor(Yabancı Sinema)
02:00 Kuzey Güney(Tekrar)
04:00 Müzik Arası
05:00 Tatlı İntikam(Tekrar)
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