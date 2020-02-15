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Bugün Kanal D yayın akışı... 15 Şubat Cumartesi Kanal D ekranlarında ne olacak? Afili Aşk'ın günü değişti! Afili Aşk Cumartesi akşamı yeni bölüm mü? 

Kanal D 15 Şubat Cumartesi günü yayın akışında neler var? Afili Aşk yeni bölüm mü?

MEDYA 15.02.2020, 12:53
Bugün Kanal D yayın akışı... 15 Şubat Cumartesi Kanal D ekranlarında ne olacak? Afili Aşk'ın günü değişti! Afili Aşk Cumartesi akşamı yeni bölüm mü? 

07:00 Akasya Durağı(Tekrar)

09:45 Magazin D Cumartesi(Canlı)

13:00 Arda'nın Mutfağı(Yeni Bölüm)

14:00 Son Moda(Yeni Sezon)

15:00 Hekimoğlu(Tekrar)

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu(Canlı)

00:15 Miami Yanıyor(Yabancı Sinema)

02:00 Kuzey Güney(Tekrar)

04:00 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam(Tekrar)

ulusal.com.tr

#kanal d #Afili Aşk #kanal d yayın akışı #15 Şubat Cumartesi
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