Bugün Show TV yayın akışı... 15 Şubat Cumartesi günü Show TV ekranlarında ne olacak? Kuzey Yıldızı yeni bölüm mü?
15 Şubat Cumartesi Show TV yayın akışında neler var? Show TV Cumartesi günü ne izlenir?
MEDYA 15.02.2020, 13:03
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda(Tekrar)
08:15 Hayat Güzeldir(Yeni Bölüm)
10:00 Cumartesi Sürprizi(Canlı)
13:00 Mavi Boncuk(Yerli Film)
14:45 Zemheri(Tekrar)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber(Canlı)
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk(Yeni Bölüm)
00:15 Ramo(Tekrar)
02:45 Zemheri(Tekrar)
05:15 Cumartesi Sürprizi(Tekrar)
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